Torna il maltempo: martedì 21 novembre piogge in città e neve in Appennino

Condizioni anticicloniche determinano un inizio settimana soleggiato sull’Emilia Romagna - come riportato dal metereologo Lorenzo Badellino di 3bMeteo - con il lunedì all’insegna della stabilità atmosferica, anche se con la presenza di foschie o nubi basse al mattino su tratti della pianura. Nel corso di martedì invece una perturbazione in discesa dal Nord Europa provocherà un netto peggioramento, con piogge e rovesci su gran parte della nostra regione e fenomeni che diverranno localmente intensi, coinvolgendo più direttamente i settori centro-orientali dell’Emilia Romagna.

Piogge deboli anche con qualche schiarita sono attese sulla provincia di Piacenza, qualche fenomeno in più su quella di Parma. Piogge più organizzate bagneranno invece la provincia di Modena e quella di Bologna, ma soprattutto quelle di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dove sono attesi fenomeni anche forti con accumuli pluviometrici che sulla Romagna potranno superare i 30mm nell’arco delle 24 ore. Le temperature subiranno una decisa diminuzione, tanto che i valori massimi non supereranno i 10/12°C, mentre sull’Appennino il limite pioggia-neve si abbasserà fino a 1300/1500m.

Con lo spostamento del fronte verso sud entro sera subentreranno le prime schiarite a partire dal confine veneto, in estensione nella notte al

resto della regione, tanto che la giornata di mercoledì risulterà in prevalenza soleggiata. Subentreranno inoltre forti venti nordorientali dalle prime ore di mercoledì con raffiche anche di 60-80kmh/h, localmente superiori sulle vette appenniniche e con possibili mareggiate sul litorale. Da giovedì si assisterà ad un rinforzo dell’anticiclone e il tempo diverrà stabile e più soleggiato, ma al primo mattino il clima sarà particolarmente frizzante e saranno possibili alcune gelate notturne in pianura.