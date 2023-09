Torna il Salone del Camper alle Fiere di Parma

Il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione Produttori Camper) dal 9 al 17 settembre 2023, è l’evento numero uno in Italia per le vacanze open air: si sviluppa su 5 padiglioni espositivi per una superficie di oltre 100.000 metri quadrati e vede la partecipazione di oltre 300 aziende internazionali. Il gotha delle imprese del comparto è presente con i marchi europei più prestigiosi, dato che la nove giorni di Parma rappresenta in Italia ed Europa un punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor ed un importante momento di business per gli operatori del settore.

Ecco altre avvincenti novità da parte dei produttori ed espositori di quella che si preannuncia come edizione record!

Carthago C-Tourer T/I 145 RB LE compatto e versatile: massimo comfort in minime dimensioni

Carthago Reisemobilbau GmbH fondata nel 1979 da Karl-Heinz Schuler, ha sede ad Aulendorf, nella regione dell’Alta Svevia, in Germania. Il gruppo oggi conta su oltre 1.500 dipendenti e in Europa è tra i produttori leader del settore di alto profilo.

Per il Salone del Camper presenta il nuovo Carthago c-tourer T/I 145 RB LE, compatto, decisamente versatile e con il massimo comfort entro dimensioni minime. Il nuovo modello in breve: letti singoli longitudinali grandi e fissi con lunghezza fino a due metri nella zona notte, ampio bagno con doccia separata compreso spogliatoio tipico del marchio, una cucina angolare spaziosa, gruppo sedute a L comodo con sedile singolo aggiuntivo. Dietro un garage per scooter, sotto una vera e propria cantina nel doppio pavimento con enorme vano di carico. Il tutto tenendo minime le dimensioni: a seconda della versione e del veicolo base, la lunghezza del nuovo C-Tourer T/I 145 RB LE è di appena 7 – 7,18 metri. Il nuovo modello risulta così più compatto di 30 – 50 centimetri rispetto a camper equiparabili, per una maggiore maneggevolezza e un peso ridotto. Montati su Fiat Ducato o Mercedes-Benz Sprinter e nobilitati con telaio ribassato AL-KO, questi modelli sono anche disponibili con massa tecnicamente ammissibile al di sotto delle 3,5 tonnellate, per poter essere guidati con la normale patente B.