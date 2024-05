Torna la festa del Culatello: tre giorni per celebrare il ‘Re dei salumi’

Mostre mercato, degustazioni, musica e percorsi “gastro-naturalistici” per gli appassionati delle biciclette con possibilità di noleggio gratuito. Sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno la 37esima edizione della Festa del Culatello, in programma a Zibello, nella Bassa Parmense, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Un evento che l’anno scorso ha fatto registrare ben 7mila presenze con oltre 450 chili di culatello affettato, e che vede il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop tra i principali partner della manifestazione.

Il programma inizierà venerdì alle 19 nel padiglione gastronomico ‘Palaculatello’ (dotato di copertura in caso di maltempo), in piazza Guareschi, con l’apertura degli stand gastronomici dove il ‘Re dei salumi’ sarà l’indiscusso protagonista del menù, mentre a seguire ci sarà l’esibizione della rock band Firestripes e del dj Tommaso Replica. Sabato a partire dalle 10 spazio al mercatino in piazza, oltre a stand gastronomici e non da meno attività per bambini, con la Giro Kids alle 15 (un itinerario in bici alla scoperta della golena del Po) o la Disco Dog. A chiudere aperitivo dalle 18 e successiva cena, prima delle esibizioni musicali con la rock band Mosaico e il dj De Ghelloni.

Il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop quest’anno inoltre promuoverà attivamente le iniziative sostenibili della tre giorni. Tra queste, domenica c’è indubbiamente la prima edizione del ‘Giro dei 2 Ponti’ organizzata dall’associazione locale Bassa Bike: due percorsi da 60 chilometri sia su strada che per MTB con una guida e degustazione finale a base di Culatello, per una partenza prevista intorno alle 8,30. La giornata proseguirà poi con alcune dimostrazioni pratiche delle lavorazioni del Culatello di Zibello, a cura di Strada del Culatello e del Consorzio di Tutela, e del Parmigiano Reggiano. Spazio anche al raduno Vespa alle 11,30, oltre ai classici giochi per bambini e al torneo di freccette. A chiudere aperitivo, stand gastronomici e l’ultima esibizione con Rossella Ferrari alle 21,30. L’ingresso in tutti e tre i giorni è gratuito.

Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello: «La Festa del Culatello rappresenta un momento importante per celebrare questa eccellenza apprezzata in tutto il mondo, vero e proprio patrimonio e ricchezza della Bassa Parmense. Come Consorzio siamo felici di rinnovare il nostro supporto alla festa, in collaborazione con la Pro Loco e al fianco degli altri attori istituzionali e locali coinvolti».