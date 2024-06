Torna la rassegna estiva di film nel cortile del Centro civico di Traversetolo

Torna, anche per l’estate 2024, “Cinema a Corte”, l’attesa rassegna estiva di film nel cortile del Centro civico “La Corte – Bruno Agresti” di Traversetolo, organizzata dal Centro culturale Traversetolo. La rassegna, che quest’anno spegne 26 candeline, ha il patrocinio del Comune e ha in cartellone 25 serate e altrettanti film diversi, dal 26 giugno al 30agosto, che accompagneranno l’estate dei traversetolesi. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30 fino al 9 agosto, alle 21 dal 10 agosto fino al termine della rassegna, con il calendario in allegato. Le proiezioni si terranno nelle serate di mercoledì, sabato e domenica. La rassegna è stata presentata questo pomeriggio, venerdì 21 giugno 2024, nella sede municipale.

Si inizia mercoledì 26 giugno con un il film “C’è ancora domani”, film che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, e che la vede anche attrice protagonista, vincitore di seiDavid di Donatello e che ha riscosso un enorme gradimento di pubblico e di critica. Tante altre sono le pellicole in cartellone per l’estate 2024 di film recentissimi e di grande successo, scelti per soddisfare un po’ tutte le preferenze.

La rassegna, che si conferma tra le più significative per durata e per contenuto qualitativo e socio-culturale che si svolgono nella provincia di Parma, è andata sempre in crescendo negli anni:nell’edizione del 2023 circa 1.340 sono stati gli spettatori e le spettatrici. È resa possibile, da tempo, grazie all’impegno deivolontari e delle volontarie del Centro culturale. Offre alla comunità uno svago di qualità e a basso costo: la scelta dei film è attenta, gli spettatori sono “coccolati”, la Corte è curata durante tutto il periodo della rassegna.

Nelle parole del sindaco Simone Dall’Orto il ringraziamento sentito al Centro culturale Traversetolo: “Anche quest'anno è grazie alla fondamentale e preziosa volontà del Cct che possiamopresentare la rassegna 2024. Senza le associazioni di volontariato non sarebbe possibile realizzare tante iniziative. Il Cinema a Corte è un appuntamento consolidato, dopo l'interruzione forzata degli anni del covid-19, un fiore all'occhiello, un vanto e un valore aggiunto per il territorio, frutto di mesi e mesi di lavoro del Circolo”.

Il presidente del Circolo Italo Saccani ha ricordato le tante attività svolte dal gruppo, che vanta oltre 120 iscritti. “Oltre al Cinema, organizziamo i concerti in Corte - il 29 giugno il primo, “The dark side of Sequencer – Tribute ai Pink Floyd” - le camminate culturali con finale enogastronomico, le visite con guida alle mostre alla Fondazione Magnani Rocca a prezzi scontati aperte a tutti. Per la rassegna di film un ringraziamento va al consulente a Bologna dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, agli sponsor e all'amministrazione comunale”.

Una rassegna, quest’anno, ancor più di eccellenza, ha concluso Edda Bellini, presidente onoraria del Circolo: “I film proposti sono tutti nei primi cento della classifica mondiale, tutti premiati, tutti recentissimi o, quelli che non lo sono, restaurati nel 2024. Siamo un centro culturale, la nostra offerta punta a fare divertire ma anche a fare riflettere. Speriamo che, come gli scorsi anni, gli spettatori vengano anche da fuori comune e provincia”.

Per il costo del biglietto, il CCT aderisce all’iniziativa del ministero della Cultura che prevede un biglietto unico di ingresso di 6.50 euro, per i film europei, di cui 3.50 verranno pagati dallo spettatore all’ingresso, i restanti 3 saranno rimborsati dal ministero.

Tutte le comunicazioni sulle serate del “Cinema a Corte” si potranno avere seguendo le pagine Facebook del Cento Culturale Traversetolo e del Comune.

Per informazioni: 335 6682790 - 347 2794659

Il calendario

Mer​26/6​C’È ANCORA DOMANI

Dom​30/6​MON CRIME

Mer​3/7​PALAZZINA LAF

Sab​6/7​FERRARI

Dom​7/7​IO CAPITANO

Mer​10/7​ONE LIFE

Dom​14/7​COSA SARÀ

Mer​17/7​IL MEDICO DI CAMPAGNA

Dom​21/7​LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

Mer​24/7​VIAGGIO IN GIAPPONE

Sab​27/7​THE MIRACLE CLUB

Dom​28/7​L’ARPA BIRMANA

Mer​31/7​MANODOPERA

Dom​4/8​VOLEVO NASCONDERMI

Mer​7/8​COMANDANTE

Sab​10/8 ​BARBIE

Dom​11/8​FOTO DI FAMIGLIA

Mer​14/8​THE OLD OAK

Sab​17/8​ANATOMIA DI UNA CADUTA

Dom​18/8​CENTO DOMENICHE

Mer​21/8​GIFTED - IL TALENTO

Sab​24/8​L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DIHAROLD FRY

Dom​25/8​FOGLIE AL VENTO

Mer​28/8​FOOD FOR PROFIT

Ven​30/8​COLPO DI FORTUNA