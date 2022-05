Bacini dei torrenti Parola, Rovacchia e Rovacchiotto: programmati lavori di manutenzione per 64mila euro

Nuove barriere di protezione, sistemazione delle sponde e degli alvei dei torrenti, manutenzione della vegetazione. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei bacini dei torrenti Parola, Rovacchia e Rovacchiotto, nel parmense.

Si è appena conclusa la procedura di affidamento per i lavori di manutenzione, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 64mila euro, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica in alcuni corsi d’acqua di pianura che attraversano i comuni di Fidenza, Soragna e Fontanellato. Nei cantieri verranno eseguiti lavori finalizzati alla riduzione dei rischi nei centri abitati e nei quartieri industriali, al mantenimento della funzionalità di attraversamenti stradali, infrastrutture viarie e ferroviarie, e al miglioramento dell’efficienza dei corsi d’acqua.

L’intervento è attuato dall’Ufficio territoriale di Parma dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile e rientra nel Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile 2021.

Gli interventi

Le opere saranno realizzate principalmente all’interno degli alvei dei corsi d’acqua e toccano diverse zone: nel torrente Rovacchia sono previsti lavori in località Vittoriosa, al confine tra i comuni di Soragna e Fontanellato, e in località Toccalmatto, alla confluenza dei torrenti Rovacchiotto e Parola nel Rovacchia, tra Fidenza e Fontanellato.

Nel comune di Fidenza, inoltre, si interviene nel torrente Rovacchia in località Case Fanti, Cabriolo, Case Vecchi e in località Ponte Rovacchia, a valle dell’attraversamento della Via Emilia, e in località Parola, in corrispondenza della statale.

Gli interventi prevedono operazioni di taglio della vegetazione, arbusti e alberi, con la potatura degli esemplari più pregiati. Saranno inoltre regolarizzate le sponde e riprofilati gli alvei movimentando materiale come pietre e ghiaia; per contenere eventuali fenomeni franosi che possono colpire le sponde, saranno costruite delle difese in massi ciclopici e opere di ingegneria naturalistica.