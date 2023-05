I cinque migliori posti dove mangiare la torta fritta a Parma

La torta fritta è uno dei piatti più imprescindibili della tradizione culinaria parmigiana. Ecco una piccola selezione di ristoranti in cui gustare un'ottima torta fritta. Ne abbiamo scelti solo cinque per voi lettori. Se amate la torta fritta qui non potete sbagliare.

Trattoria del Grillo, Strada Martinella, 281 Parma

La torta fritta è la specialità di questa trattoria a conduzione familiare, la cucina casalinga predilige l’impiego di prodotti del luogo, genuini e di qualità. Dalla pasta sfoglia per i primi ai dolci sono di produzione propria e frutto di una grande passione per la cucina parmigiana