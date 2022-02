Totocalcio, a Parma centrato un 11 da quasi 60mila euro

A poco più di un mese dal lancio, il nuovo Totocalcio continua a suscitare entusiasmo tra gli appassionati tanto che i numeri parlano di una crescita esponenziale: basti pensare che, tra il primo concorso dell’anno e quello più recente, in cui è stata effettuata la vincita di Parma, si è passati da 160 mila colonne giocate a quasi 360 mila. A Parma, infatti, grazie ai gol in pieno recupero di Molina e Pussetto, match winner della sfida tra Udinese e Torino, un giocatore ha centrato un “11” al Totocalcio per un valore pari a quasi 60mila euro.

La schedina Sisal del valore di 4 euro con due doppie destinate al derby di Milano e alla sfida tra Fiorentina e Lazio, è stata giocata presso la tabaccheria Pedrazzoni, in via Zarotto 62, da un cliente abituale. I due giocatori dell’Udinese però non sono stati gli unici artefici della vincita visto che, nella giocata del nuovo Totocalcio, erano inserite tre partite di Liga, e una di Bundesliga, il big match tra Bayern Monaco e Lipsia. La rete di Asensio, a un quarto d’ora dalla fine, ha risolto una sfida che si era fatta molto complicata per il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro uno coriaceo Granada.