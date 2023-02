Tra i migliori 100 ristoranti d'Italia di The Fork anche due parmigiani

Ci sono anche due ristoranti di Parma, uno in provincia, nella classifica dei 100 ristoranti migliori d'Italia stilata da The Fork, portale specializzato in consigli gastronomici. La lista viene elaborata sulla base di parametri che mettono assieme il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati. L’obiettivo, come da sempre in base alla mission della piattaforma, è premiare i ristoranti maggiormente apprezzati da chi prenota online e offrire spunti su dove mangiare a chi è in cerca d'ispirazione. Nella classifica è presente anche un po' di Parma (e provincia) con due locali. Il primo, che si è piazzato al 70esimo posto è il Bequadro Restaurant and Sound, in via Goito a Parma. Si dedica alla rivisitazione della tradizione e mette in tavola pesce. Il secondo, arrivato 74esimo, si trova in provincia, a Polesine Parmense. Colombo Polesine Parmense, in via Mogadiscio, 103, dove si possono gustare le specialità della cucina tradizionale parmigiana.