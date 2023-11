Tra le aziende che premiano i dipendenti: spicca la Barilla

Molte imprese in Italia hanno deciso di destinare parte dei loro profitti, all’interno della busta paga o sotto forma di benefit di altro genere, ai propri dipendenti con l’obiettivo loro un sostegno economico in un momento in cui inflazione e rincari dell’energia e dei carburanti hanno fortemente colpito il loro potere d’acquisto. Tra queste c'è anche la Barilla, capofila del settore alimentare a Parma e marchio riconosciuto a livello mondiale. Il nuovo trattamento integrativo di Barilla ha portato a un incremento del premio per obiettivi, con un messo in palio che nel triennio potrà raggiungere fino 8.790 euro e la possibilità di convertirne una parte in welfare (con una maggiorazione a carico dell’azienda sulla quota convertita del 10%).

Dodici settimane di congedo retribuito per ogni genitore in tutto il mondo: Barilla con questa iniziativa punta a valorizzare, tra i suoi oltre 8.700 dipendenti, il ruolo di genitore indipendentemente dal genere, dallo stato maritale e dall’orientamento sessuale. Con la nuova policy di congedo di maternità e paternità che partirà dal primo gennaio 2024, saranno garantite a ciascun genitore 12 settimane di congedo retribuito al 100%.

Fonte: Corriere della Sera