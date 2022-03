Tracciabilità nella filiera del tabacco: il Centro RoSA dell’Ateneo vincitore di una gara della Commissione Europea

Tracciabilità nella filiera del tabacco: il Centro interdipartimentale RoSA dell’Università di Parma (Robust Statistics Academy) è il vincitore di una gara promossa dal direttorato generale per la salute e sicurezza alimentare della Commissione Europea.

In particolare, il progetto del centro di ricerca di statistica robusta dell’Ateneo prevede lo sviluppo di un sistema automatico che segnali in anticipo la presenza di transazioni anomale nella filiera del tabacco alle autorità competenti.

Le direttive europee prevedono infatti che ogni singola confezione e ogni singolo pacchetto di tabacco/sigarette/sigari abbia un numero identificativo univoco che consenta di tracciare in maniera completa il suo percorso dalla fabbrica di origine al consumatore finale (tenendo conto di tutti gli step intermedi).

L'obiettivo del direttorato per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione Europea è quello di impostare una serie di alert automatici per l'individuazione di segnali potenzialmente fraudolenti nei movimenti delle transazioni riferite al tabacco. Proprio in questo contesto si inserisce la gara vinta dal RoSA.