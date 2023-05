Traffico, un parmigiano 'perde' 34 ore all'anno in auto

Parma si piazza al 22esimo posto tra le città con in cui si passa più tempo in coda: sono 34 ore per automobilista, almeno nel 2021. Il dato è fornito da un'indagine condotta dal portale prontobolletta.it che fornisce una panoramica dettagliata con riferimento alla situazione del traffico nelle varie città. Grazie alla pandemia i livelli nelle città italiane si erano ridotti addirittura fino al 70% nei giorni feriali e fino al 85% nei fine settimana. Purtroppo si sta tornando velocemente ai valori pre pandemia: nel 2021 Palermo è al primo posto come città più congestionata d’Italia con 82 ore pro capite perse ogni anno nel traffico, seguita da Roma con 75 ore. Parma si trova al 22esimo posto in questa graduatoria, con un automobilista che passa mediamente 34 ore in coda.