Tragedia in viale Tanara, il sindaco Guerra: "Lavoriamo per garantire l'assistenza a tutti"

Il sindaco di Parma Michele Guerra commenta la tragedia avvenuta alle prime luci dell'alba di lunedì 14 agosto all'interno della struttura per disabili La Casa di Arianna in viale Tanara. Una donna è morta e undici persone sono rimaste ferite.

"All’alba di questa mattina - sottolinea il primo cittadino - è divampato un incendio in una palazzina all’interno di un complesso di strutture che accoglie persone con fragilità e disabilità in via Tanara, a Parma. Undici persone sono ricoverate e una, purtroppo, ha perso la vita. Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi. La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause"

Video - Tragedia in una struttura per disabili in viale Tanara: le immagini del piano terra devastato dalle fiamme