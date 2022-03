Trasporti e infrastrutture: Massari ne ha parlato a Roma con l’onorevole Raffaella Paita

Il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari ha incontrato nei giorni scorsi a Roma l’on. Raffaella Paita Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati, per un confronto a tutto campo su alcuni dei temi più scottanti in materia di trasporti e infrastrutture che riguardano il nostro territorio. Tra questi: Aeroporto, fermata dell’Alta velocità, TiBre, nuova Pontremolese e disservizi della linea attuale.



Massari, che ha giudicato particolarmente proficuo l’incontro, ha commentato: ”E’ fondamentale lavorare perché si rafforzino le relazioni che la Provincia deve avere con tutte le istituzioni, per concentrare l’attenzione e tutte le energie al completamento di opere strategiche per la centralità della provincia di Parma. Penso soprattutto alle relazioni merci e persone tra il Tirreno e il Nord Europa, in cui Parma è una cerniera fondamentale, opere il cui completamento è drammaticamente urgente.”



L’on. Paita ha affermato: ”Ritengo fondamentale consolidare le relazioni tra la provincia spezzina e quella di Parma. Infatti, rafforzare il distretto agroalimentare del parmense e la logistica di questa area rappresenta un’opportunità per il Paese.”



E’ già previsto un prossimo incontro, stavolta a Parma, cosa molto apprezzata e significativa della volontà di affrontare insieme questo difficile percorso