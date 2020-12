Trasporti: nuovo collegamento merci tra Parma e Giovinazzo

Una nuova collaborazione tra Lugo Terminal e Ferrotramviaria permettera' di inaugurare l'11 gennaio 2021 un nuovo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Giovinazzo (Bari) con sosta commerciale a Lugo (Ravenna). L'impresa ferroviaria, da sempre presente nel trasporto passeggeri in Puglia, dimostra ancora una volta di voler continuare a puntare sempre piu' e con maggiore incisivita' sul trasporto merci nel territorio nazionale. Da Giovinazzo le unita' di carico potranno proseguire per tutto il sud Italia e sfruttare il gateway marittimo per Turchia/Grecia o piu' in generale per i Balcani.

Con una frequenza programmata di 3 circolazioni settimanali che diventeranno 6 circolazioni settimanali entro giugno 2021, il treno sara' in grado di caricare containers di diverse dimensioni, casse mobili e semirimorchi con profilo sino a P400. Sara' inoltre possibile spedire rifiuti e materiale ADR/RID. Si potranno acquistare servizi terminal to terminal, per chi possiede le proprie unita' di carico, ma sara' anche possibile usufruire del servizio door to door utilizzando la flotta di container High Cube 45' e semirimorchi doppio profilo P386/P400 di proprieta' di Lugo Terminal, che e' anche in grado di eseguire primo ed ultimo miglio con i propri camion. Questo treno rafforzera' ulteriormente la presenza di Lugo Terminal Spa lungo la direttrice adriatica, contribuendo nel concreto al Green Deal