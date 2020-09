Trasporto pubblico: ecco i 36 nuovi autobus per Parma e provincia

Sono stati presentati questa mattina i nuovi autobus che nelle prossime settimane andranno ad ampliare l’offerta di servizio e gli spazi a diposizione degli utenti del trasporto pubblico di Parma e provincia.

Sul piazzale della TEP è stato esposto un veicolo per ognuno dei 6 lotti di bus acquistati, a rappresentare un totale di 36 mezzi urbani ed extraurbani che entrano a far parte della flotta TEP.

I BUS URBANI

24 autobus sono destinati alla città. Di questo gruppo fanno parte i 10 nuovi filobus Solaris lunghi 12 metri in grado di trasportare fino a 84 persone, che prenderanno servizio sulla linea 1. Si tratta diveicoli elettrici al 100%. A integrare l’alimentazione tramite la linea filoviaria, infatti, non c’è un motore diesel, ma una batteria che si ricarica direttamente dalla rete elettrica e che consente al filobus5 una certa autonomia, utile per servire anche zone attualmente non coperte da filovia. Sarà così inaugurato il prolungamento della linea 1 al quartiere Parma Mia di recente edificazione, ad oggi non raggiunto dal trasporto pubblico. I nuovi filobus sono già stati consegnati a Parma dall’azienda produttrice, ma entreranno in servizio solo una volta terminate le pratiche di immatricolazione e omologazione, presumibilmente nel mese di ottobre. In una fase successiva saranno completati gli interventi tecnici sulla rete che permetteranno l’estensione della linea 1 anche a nord nel ramo oggi coperto dalla linea 2. Gli abitanti del quartiere San Leonardo avranno il vantaggio di un collegamento diretto e frequente col centro città.

Ai filobus si aggiungono anche 8 bus MAN a metano, 12 metri, con 94 posti a bordo. La fornitura sarà completata nel mese di novembre, con entrata in servizio dei mezzi, dunque, in autunno. Con questo nuovo acquisto sale a 77 autobus la flotta a metano di TEP.

Non ci saranno però solo bus lunghi a far parte della rinnovata flotta aziendale. Saranno presentati stamattina anche 3 minibus ISUZU lunghi 8 metri da 60 posti, adatti ai borghi stretti e alle piccole strade del centro, che saranno utilizzati in prevalenza sulla linea 15. Dispongono di una tecnologia di nuovissima generazione che rispetto ai normali Euro 6 riduce le emissioni inquinanti dell’80%.

Ognuna delle 3 tipologie di bus sopra descritte riportano in una decorazione laterale e del retro le informazioni che spiegano la caratteristica ecologica dei mezzi, in una nuova forma di dialogo con i cittadini, per condividere con tutti ciò che l’azienda sta facendo per migliorare la qualità dell’aria e dei trasporti di Parma.

Oltre ai bus di linea, sono stati acquistati anche 3 nuovi Happy Bus IVECO a metano per il trasporto scolastico, 50 posti a bordo, tutti a sedere, che andranno ad aumentare lo spazio a disposizione per i bambini delle scuole primarie.

I BUS EXTRAURBANI

Il lotto comprende anche 12 bus suburbani ed extraurbani, suddivisi in 2 tranche. Un ruolo importante, nel prossimo servizio invernale, lo giocheranno gli 8 bus Scania autosnodati lunghi 18 metri destinati a servire i principali comuni della prima cintura extraurbana, che, con una capienza di 146 posti ciascuno, contribuiranno a potenziare il servizio e la capacità di trasporto su tratte particolarmente frequentate in orari di punta, specie in corrispondenza con l’entrata e l’uscita dalle scuole. Le tratte interessate sono oggi servite da bus lunghi 12 metri, che quindi saranno sostituiti dalle nuove vetture “doppie”, con un significativo aumento della portata di ogni corsa. A questi autosnodati si uniscono 4 autobus Scania lunghi 12 metri in grado di trasportare fino a 90 persone. Tutti e 12 i nuovi bus hanno emissioni molto basse, rientranti nella categoria Euro 6.

Le nuove dotazioni extraurbane rispondono alle esigenze segnalate dai cittadini dei comuni che gravitano intorno alla città, espresse nella maggior parte dei casi anche per voce dei Sindaci che si sono fatti tramite per perorare le necessità dei propri territori e con i quali TEP ha avviato un proficuo confronto in questi mesi.

I 36 nuovi mezzi acquistati hanno tutte le dotazioni necessarie per agevolare il viaggio dei passeggeri con disabilità (pedana manuale, funzione Kneelingche permette al bus di inclinarsi lateralmente in fermata per consentire una salita più comoda e postazione dedicata a bordo) e per garantire un miglior comfort per chi usa il trasporto pubblico. Queste vetture non andranno a sostituire altri bus, ma aumenteranno la disponibilità complessiva di mezzi. TEP potrà così offrire più posti a bordo nel corso dell’inverno, con una conseguente maggiore opportunità di distanziamento tra i passeggeri.

I nuovi bus hanno comportato una spesa complessiva di 12,3 milioni di euro in larga parte finanziati da TEP, che portano a 13,2 milioni l’investimento complessivo dell’azienda nel 2020per il rinnovo del parco autobus. Parte di questo acquisto chiude il piano triennale 2018-2020 del valore di 24 milioni di euro, mentre la quota restante fa parte del programma 2020-2025 da 44 milioni di euro previsto nel nuovo piano industriale per innovare la flotta TEP con mezzi di nuova generazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery