Cinque trattorie tipiche di Parma da non perdere

Una piccola guida per gli amanti della cucina parmigiana e della tradizione. Ecco cinque locali che non possono mancare nel vostro elenco delle trattorie tipiche preferite a Parma e provincia.

Sorelle Picchi, Strada Luigi Carlo Farini, 27 Parma

L’ambiente, rustico, familiare ma molto accogliente è stato ricavato nel retrobottega del negozio di alimentari e salumeria che vende materie prime sopraffine e di ottima qualità: dal culatello alle coppe, dal salame al tipico strologhino. La saletta dove si mangia è piccola ed assiepata di tavoli e vi si accede passando proprio per il negozio: insomma, come se si fosse a casa. Ai commensali viene sempre offerto il meglio della tradizione culinaria parmigiana come il tris di tortelli (erbetta, patate e zucca)fatti in casa, pezzo forte del ristorante, la rosa di Parma, le fettuccine al culatello e porcini e il semifreddo allo zabaione con cioccolata calda.