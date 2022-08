Traversetolo senz'acqua da stanotte: guasto risolto alle ore 12

Ripristinata la pressione dell'acqua nella rete di Traversetolo. Nelle prime ore della mattina si era verificato un difetto di comunicazione tra il serbatoio che serve la zona ed il centro di telecontrollo di Parma, in strada Santa Margherita. La connessione, che avviene via radio appoggiandosi ai ponti telefonici, è venuta a mancare e quindi gli operatori si sono dovuti recare sul posto per attivare manualmente le pompe di adduzione. A metà mattina il problema era stato risolto. Si ringraziano i VV.FF intervenuti per assicurare in via preventiva l'acqua ad alcune strutture sensibili

Traversetolo senz'acqua da stanotte

Tutto il territorio del comune di Traversetolo è senz'acqua da stanotte. La causa è un guasto alla rete Iren, che si è verificato nel corso della nottata. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Tantissimi cittadini hanno segnalato la situazione: l'emergenza è soprattutto per alcune strutture mediche, come il Centro dialisi. I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per portare un rifornimento idrico con l'intento di alleviare la situazione di disagio.