Traversetolo, Festival Rock del Primo maggio alla Corte Agresti

I “Segnali dal futuro” sono arrivati. Il Festival non si ferma, nonostante le previsioni meteorologiche che ne hanno consigliato lo spostamento in un luogo al riparo, e il programma è stato rimodulato. La maggior parte degli spettacoli si svolgerà nel “gioiello” di Traversetolo, la Corte Agresti, nel cuore del paese. Vengono confermati come da cartellone i due artisti all’Ex Enel lounge bar e altri due cantanti si esibiranno al Circolo Aurora, cui va il ringraziamento degli organizzatori, situato di fianco al municipio.

Corte Agresti

Dalle 14:30

Gayle And More

West Africa Monticelli

Schiavo Canta De Andre’

Tafel Musik

Paul Venturi ( Battisti In Blues )

“Martin E La Sua Band” Con “Mel Previte”

Circolo Aurora

Dalle 17

P23

Das Gas

Ex Enel Lounge Bar

Dalle 18

Pagoda

Aileen Valca

Confermato anche l'appuntamento con alunni e alunne dell’ite Mainetti di Traversetolo che, tra le 17 e le 18, porteranno sul palco i loro messaggi sull’attuale situazione delle guerre in atto.