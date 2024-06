Traversetolo e Montechiarugolo: biblioteche “aperte per ferie”

Nessuna limitazione di orario, anzi. A Traversetolo e Montechiarugolo le biblioteche restano “aperte per ferie” grazie al progetto “Giovani in biblioteca”, realizzato dai due Comuni in partnership con Azienda Pedemontana sociale per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni. Un progetto della durata di 18 mesi, iniziato lo scorso marzo, che attraverso la partecipazione ad un bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, capofila il Comune di Traversetolo, ha ottenuto un corposo finanziamento da 150mila euro. Il primo step era stato proprio l’ampliamento dell’orario di apertura delle due biblioteche che ora viene rimodulato, ma senza alcuna riduzione. Scendendo nel dettaglio, a Traversetolo la Biblioteca comunale in Corte Agresti (Via F.lli Cantini, 8) resterà aperta, fino al 7 settembre il lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, e dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alle 19, anziché alle 18. La Biblioteca ludoteca di Monticelli Terme all’interno del Centro Polivalente (Via Marconi 13/bis), fino al 16 settembre resta aperta il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle 8.30 alle 13, il lunedì e giovedì dalle 14 alle 18.30. L’orario al pubblico del Polivalente è integrato dall'apertura del Centro Giovani Air-Jam nelle giornate di lunedì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 per attività progettuali mirate a favore dei giovani (aiuto compiti delle vacanze, socializzazione e altro ancora). Grazie a “Giovani in biblioteca” è stato inoltre possibile aprire lo Sportello Infolavoro di Montechiarugolo anche a Traversetolo, nella Sala delle Colonne sempre in Corte Agresti, ogni due giovedì, dalle 14 alle 16. Prossime aperture il 4 e 18 luglio. Lo sportello, che ha la sede principale sempre al Polivalente di Monticelli dove è aperto ogni giovedì mattina dalle 9 alle 12, è gestito da educatori esperti della cooperativa Auroradomus e si occupa, in particolare, di: colloqui di orientamento; sostegno alla compilazione del curriculum vitae; supporto nella consultazione dei portali internet per la ricerca di lavoro; fornire informazioni sui corsi di formazione e sui progetti specifici di inserimento lavorativo. «Grazie a questo bando abbiamo la possibilità di ampliare l’orario di apertura della nostra biblioteca anche durante il periodo estivo, quando i ragazzi hanno più occasioni di ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme – afferma Elisabetta Manconi, vicesindaco di Traversetolo con deleghe alla Scuola, Cultura e Sistema Bibliotecario –. Questo progetto conferma il ruolo della biblioteca come fulcro delle attività che ruotano attorno al Centro civico in Corte Agresti, il luogo dove vengono organizzate tantissime iniziative: percorsi culturali, attività con le scuole, con bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche attività educative per adulti e tanto altro ancora.

L’apertura dello Sportello Infolavoro, poi, rappresenta un passaggio molto importante – conclude Manconi –, che pensiamo possa essere di grande aiuto a chi cerca un’occupazione, specialmente per i giovani». «Poter dare ai nostri giovani un’ulteriore opportunità di accedere a servizi così importanti come la biblioteca e l’Air Jam, prolungandone gli orari di apertura durante il periodo estivo, per noi è un motivo di grande soddisfazione – sottolinea il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali di Montechiarugolo Francesca Tonelli –. Tutto questo è stato possibile grazie alla capacità dei nostri Comuni di intercettare risorse economiche importanti attraverso il progetto “Giovani in biblioteca”, che ci hanno permesso di creare nuove occasioni di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi e ragazze, anche in orario serale. E la loro risposta è stata molto positiva: questi spazi oggi sono molto frequentati e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione».