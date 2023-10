Tre monitor per la Pediatria d’urgenza dell’Ospedale dei bambini

Cral Tep, insieme a Officina Bolzoni, rinnova l’impegno nei confronti dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla con una donazione in memoria di Gino Bolzoni, amico e sostenitore da sempre di Cral Tep scomparso lo scorso inverno. Vicini da sempre ai reparti pediatrici del Maggiore, Cral Tep e Officina Bolzoni, hanno voluto ricordare il fondatore Gino Bolzoni con una donazione alla Pediatria generale e d’urgenza che ha permesso di acquisire tre monitor portatili per il controllo continuo dei parametri vitali al letto dei piccoli pazienti.

“Ringrazio i soci e i consiglieri del Cral Tep e Officina Bolzoni per la risposta partecipata e corale che hanno dimostrato di fronte alla nostra proposta di donazione in memoria di Gino Bolzoni – ha detto il presidente di Cral Tep Cristian Locorriere – Cerchiamo di portare un segno di gratitudine e di sostegno alle realtà del nostro territorio e l’Ospedale dei bambini è sempre nei nostri pensieri”.

Con il presidente i consiglieri Paolo Conti, Ernesto Bucci e il figlio di Gino Bolzoni, Maurizio, con il nipote Francesco, che hanno consegnato la donazione al direttore della Pediatria d’urgenza Icilio Dodi, alla coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia, al personale con il dottor Claudio Ruberto, alla dirigente delle Professioni sanitarie del dipartimento Rita Lombardini e del direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi.

“Questi device sono particolarmente preziosi per la Pediatria d’urgenza – ha spiegato Giuseppina Nicosia – in quanto ci consentono un controllo immediato e costante di ogni paziente che entra al pronto soccorso pediatrico per problemi respiratori o cardiaci. Grazie a Cral Tep e Officina Bolzoni che ci hanno offerto la possibilità di avere ogni barella monitorizzata”.

A loro i ringraziamenti del direttore del reparto Icilio Dodi e dell’Ospedale Maggiore Massimo Fabi che ha dichiarato: “Ancora una volta Cral Tep si dimostra vicino all’Ospedale dei bambini ‘Pietro Barilla’, una vicinanza concreta e preziosa perché l’installazione di questi monitor che controllano i parametri vitali dei pazienti aumentano i livelli di sicurezza dei bambini e consentono una lettura contestuale del personale medico e infermieristico della pediatria d’urgenza. E una vicinanza umana e solidale verso il nostro sistema di cura”.