Tre premi di studio in memoria di Giancarlo Rastelli istituiti dall'Università

Tre premi di studio in memoria di Giancarlo Rastelli. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma ha istituito, grazie al contributo dell’Associazione Medical Care Development Peace, tre premi di studio da attribuire per l’anno accademico 2023-24 a studentesse e studenti regolarmente iscritte/i al corso di studio a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e/o specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specialità in Malattie dell’apparato cardiovascolare e cardiochirurgia delle Università italiane ed europee.

Il premio Giancarlo Rastelli è finalizzato a far conoscere alle studentesse e agli studenti la figura di Giancarlo Rastelli, medico ricercatore e scienziato, laureato e assistente di Clinica chirurgica all’Università di Parma, poi capo della ricerca cardiochirurgica alla Mayo Clinic di Rochester (Usa).

Al primo classificato verrà attribuito un premio di 3mila euro, al secondo di 2mila euro e al terzo di mille euro.

La partecipazione al concorso prevede lo svolgimento di un tema in italiano o in inglese su una massima di Giancarlo Rastelli: “La prima Carità del medico verso il malato è la Scienza”

La domanda di partecipazione alla selezione e il tema dovranno essere presentati entro il 31 agosto.