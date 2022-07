Treni sospesi, da oggi a Brescia si va col pullman

Sospesa da oggi e fino alla fine di agosto la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Parma-Brescia. Motivo: i lavori per il rinnovo dei binari, il consolidamento della sede ferroviaria e il rinnovo dell’armamento del ponte sul Po. L'investimento è di 32 milioni di euro. Al posto dei treni si viaggerà col pullman, coi tempi di percorrenza che dureranno oltre due ore e mezza contro le due ore scarse del treno. Per quanto riguarda gli orari, le partenze da Parma sono: 5.02 (no festivi), 6.20, 7.20 (no festivi), 8.20, 10.20, 12.20, 13.20 (no festivi), 14.20, 16.20, 17.32 (no festivi), 18.20, 19.20 (no festivi) e 20.20.