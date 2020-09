Treni Fidenza-Cremona, Lega: "Altissimo rischio di contagio per i bus stipati di studenti"

La Regione intervenga immediatamente per evitare che si ripeta ancora una nuova assurda situazione di altissimo rischio di contagio da coronavirus dovuta peraltro a problemi su una linea ferroviaria che da tanto tempo inutilmente si chiede di risolvere”. È quanto chiedono alla Giunta regionale i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Matteo Rancan, presidente del Gruppo ed Emiliano Occhi, con una interrogazione presentata appena si è diffusa la notizia della cancellazione dei due treni della Fidenza – Cremona sostituiti con bus sui quali i passeggeri, prevalentemente studenti di Busseto e di altri paesi della bassa tra Parma e Piacenza, stavano stipati senza possibilità di rispettare i limiti imposti dalle normative anti contagio.

“Quello che è accaduto è gravissimo e non solo perché non si è stati capaci di evitare disagi che flagellano quella ferrovia, nonostante tanti lavori anche recenti su di essa e la delicatezza del momento che stiamo vivendo per l’epidemia di covid-19 soprattutto con la riapertura delle scuole – hanno proseguito i tre leghisti – Non si è infatti nemmeno stati in grado di intervenire sull’emergenza proponendo ai passeggeri soluzioni sostitutive pericolose per la salute loro e di tutti noi, considerato cosa vuole dire favorire la diffusione del Sars-Cov2. Bonaccini e la Giunta regionale non possono rimanere indifferenti a quanto accaduto ma devono intervenire immediatamente anche nel rispetto di territori che hanno enormemente già sofferto per questa epidemia”.