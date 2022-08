Linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore: lavori dal 15 al 21 agosto

Da lunedì 15 a domenica 21 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Fidenza – Salsomaggiore Terme.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, in quei giorni la linea ferroviaria verrà interrotta e i treni sostituiti con bus. I nuovi orari sono consultabili sui canali di vendita delle imprese di trasporto.

I lavori prevedono la temporanea rimozione di binari, traverse e massicciata in corrispondenza del ponte ferroviario che attraversa la pista ciclopedonale tra frazione Ponte Ghiara e l’Ospedale di Vaio, per consentire il rinnovo della guaina impermeabilizzante dell’impalcato. Contestualmente saranno eseguiti interventi di consolidamento di ulteriori tre cavalcaferrovia della Via Borgone Valle e realizzate attività di manutenzione lungo l’intera estensione della linea.

Complessivamente saranno circa 25, ogni giorno, i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri con l’ausilio di mezzi d’opera. Investimento 800 mila euro.