Stretta sui trasporti: controlli del Green pass ai varchi e treni fermi in caso di sintomi

Nuova stretta sui trasporti per il contagio da Covid. E' infatti entrata in vigore, dopo essere stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l'ordinanza con le nuove norme per quanto riguarda la regolamentazione dei mezzi di trasporto, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto". All'interno del testo, tra le nuove norme, spicca quella relativa ai controlli del Green pass - per quanto riguarda le grandi stazioni - ai varchi elettronici e la possibilità di fermare i treni nel caso ci siano passeggeri con sintomi di contagio da Covid-19. L'ordinanza è stata adottata dai ministri della Salute e delle Infrastrutture. Per i taxi scatta il limite di due passeggeri a bordo, se non sono dello stesso nucleo familiare.