Treni: lavori sulla linea ferroviaria tra Pontremoli e Berceto

Da mercoledì 10 maggio a sabato 10 giugno 2023 i cantieri di Rfi saranno operativi tra Pontremoli e Berceto e vedranno impegnati circa 100 tra tecnici ed operai di RFI e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’impiego di 3 treni cantiere e numerosi altri mezzi d’opera. Durante l’interruzione i treni in servizio sulla linea Parma – La Spezia modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus tra Pontremoli e Berceto.

Da sabato 6 a lunedì 8 maggio saranno svolte attività preliminari che comporteranno la modica della circolazione dei treni: R 19230 Pontremoli 4:07 – Parma, R 19295 Pontremoli 13:15 – La Spezia e R 19247 Parma 22:44 – Pontremoli.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con i nuovi orari.

Complessivamente saranno interessate dai lavori varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano il fiume Taro, Bettinia e Magra ed il Torrente Verde. Previsti poi interventi di consolidamento all’interno delle gallerie ‘Bastardo’ e ‘Borgallo’, e attività di manutenzione nella galleria ‘Groppo San Giovanni’.

Nella stazione di Borgotaro sarà rialzato il marciapiede - 55 cm come da standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani - per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni

Nella stazione di Berceto verranno eseguiti lavori per conto di Terna alla linea di alimentazione elettrica.

Inoltre, tra Grondola e Pontremoli si procederà al completamento del rinnovamento del binario e della massicciata ferroviaria su tutta la linea. Saranno inoltre effettuati interventi di potatura della vegetazione e manutenzione agli impianti tecnologici.