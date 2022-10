Il sindaco Guerra sui treni per Milano soppressi: "Sono stati ripristinati"

Il sindaco di Parma Michele Guerra scrive un post su Facebook per dar conto della risoluzione di un problema, sollevato nei giorni scorsi dai pendolari parmigiani. "Nei giorni scorsi i pendolari di Parma hanno giustamente sollevato il problema della mancanza dal 1° ottobre dei due treni delle 8.07 per Milano e delle 20.05 di ritorno su Parma. I treni sono stati ripristinati e sono acquistabili. Continuiamo a lavorare per garantire a chi deve spostarsi su Roma maggiore fruibilità e coppie di treni andata e ritorno".