Treni, Rainieri: "Proseguono i gravi problemi sulla tratta ferroviaria Fidenza-Cremona"

Fabio Rainieri (Lega), a un mese dall'ultima segnalazione, torna a sollecitare la Giunta regionale sui perduranti problemi della tratta ferroviaria Fidenza-Cremona.

Il consigliere parmigiano, con quest'ennesima interrogazione che verrà trattata nella competente Commissione assembleare, denuncia nuovamente "le frequenti cancellazioni di corse, in particolare di quelle in orari scolastici".

Per Rainieri, questi disservizi "non solo creano pesanti disagi ma espongono ad alto rischio contagio da Covid-19 numerosi studenti delle zone attraversate da tale ferrovia, che, avvertiti all’ultimo momento della cancellazione del treno, non avrebbero altro modo di viaggiare in tempi utili che su bus sostitutivi con posti insufficienti e sui quali stanno ammassati".

Ricordati i termini della situazione, il consigliere sollecita nuovamente la Giunta a risolvere la situazione con "massima urgenza" e contestualmente chiede quali iniziative si vogliano mettere in campo per garantire una regolarità di collegamenti su questa tratta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'interrogazione è stata firmata anche dai consiglieri Emiliano Occhi e Matteo Rancan (Lega).