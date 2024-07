Treno deragliato: "Gravi carenze nella gestione dell'assistenza ai viaggiatori"

“Ci sono state gravi criticità nella gestione dell’emergenza per l’interruzione del traffico ferroviario dopo l’incidente del treno merci a Parma.” La denuncia arriva dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, che in una interrogazione ha chiesto alla Giunta regionale i motivi per cui non sarebbe stato presente personale che prestasse assistenza alla popolazione nelle stazioni di Parma e Reggio Emilia in occasione dell’emergenza per l’interruzione della mobilità ferroviaria tra Reggio Emilia e Piacenza il giorno 11 luglio 2024.

“Sono parecchie le testimonianze, alcune riportate anche dai media, che riferiscono del caos assoluto che si è creato nelle stazioni di Reggio e Parma nelle ore seguenti l’interruzione del traffico sulla Milano – Bologna – ha proseguito Rainieri – A Reggio c’erano 35° e i passeggeri fatti scendere dai treni sono stati indirizzati prima in un piazzale e poi in un altro; non venivano date indicazioni agli stessi viaggiatori appiedati sulla destinazione dei mezzi sostitutivi, così molti di coloro che avevano come destinazione Piacenza, Fiorenzuola o Fidenza si sono trovati a dover scendere a Parma aumentando ancora la confusione; gli stessi mezzi sostitutivi erano autobus urbani che sono stati fatti viaggiare stipati sulla via Emilia. Una somma di gravi carenze a cui l’amministrazione regionale dovrebbe dare spiegazioni e provvedere affinché non si ripetano quando si avranno altre emergenze”