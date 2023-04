Deraglia un treno merci a Firenze: convogli cancellati e ritardi anche per i passeggeri diretti a Parma

Treni cancellati e caos nelle stazioni: sarà una giornata difficile per chi viaggia oggi giovedì 20 aprile: la circolazione ferroviaria è infatti interrotta tra Firenze Castello e Bologna in seguito allo svio di un carro di un treno merci, avvenuto nella notte tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento che per fortuna non ha provocato conseguenze su persone.

Treni cancellati

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio: su questa linea è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.:

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

Treni in ritardo