Trent’anni anni Insieme: festa al Polivalente di Monticelli Terme

Il 12 marzo 1994 veniva ufficialmente inaugurato il servizio di biblioteca e ludoteca del Comune di Montechiarugolo all’interno del Centro Socio Culturale Polivalente “P.P. Pasolini” di Monticelli Terme. Sabato 16 marzo 2024 festeggeremo insieme i primi 30 anni di questo servizio fondamentale per la nostra comunità, un servizio che nel tempo ha saputo aggiornarsi e modificarsi per rimanere sempre al passo con l’evoluzione della nostra società. I festeggiamenti (che in caso di maltempo saranno posticipati a sabato 23 marzo) si svolgeranno lungo l’ex “Viale delle Terme” antistante il Centro Culturale Polivalente “P.P. Pasolini” di Monticelli Terme.

Il ricco programma dei festeggiamenti prevede:

Ore 10:30 (Sala studio)

Incontro pubblico “Ieri, oggi e domani. Il Polivalente si racconta”. Incontro con “vecchi” e “nuovi” amministratori, tecnici e volontari che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del servizio dal 1994 ad oggi; utenti “storici” di ieri e di oggi che hanno fruito e che fruiscono con continuità del servizio; tecnici e politici di oggi che tratteggeranno a grandi linee la futura evoluzione del servizio.

Dalle ore 11:00:

· Il giardino delle birbe: laboratori scientifici intorno alla serra magica con insetti;

· Swap party: Festa del baratto; i bambini possono portare giochi e libri vecchi e nuovi e scambiarli con qualche altro gioco o libro che troveranno sul posto;

· La tenda dei racconti, narrazioni da tutto il mondo con volontari e utenti della biblioteca che condividono racconti, canzoni e giochi da strada del proprio paese d’origine;

Dalle ore 14:30

Balliamo sul mondo: esibizione e coinvolgimento del pubblico in danze etniche di vario tipo;

Dalle ore 15:00:

· Planetario Itinerante Starlab dell'Associazione Googol: gonfiabile per scoprire e conoscere le stelle (l’esperienza dura 30 minuti ed è fortemente consigliata la prenotazione via mail biblioteca@comune. montechiarugolo.pr.it o telefonicamente 0521 687781);

· Games party: giochi da tavolo per tutti;

· Laboratorio di Street Art in collaborazione con i ragazzi del Centro Giovani AIRJAM;

Durante tutta la giornata:

· Attività organizzate dal personale della biblioteca e ludoteca con il truccabimbi e i giochi di una volta;

· Gazebi informativi per la Stoviglioteca e per l’iniziativa “Parole di donna” del Centro per le Famiglie di Pedemontana Sociale, servizi entrambi attivi sul nostro territorio.

Coloro che lo vorranno sono caldamente invitati a partecipare indossando gli abiti tipici del Paese di provenienza. A pranzo sarà possibile mangiare al punto di ristoro ll mondo a tavola organizzato in collaborazione con CIAC Onlus e diverse associazioni del territorio. La giornata è organizzata dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con la Cooperativa Accento che gestisce i servizi di ludoteca comunale.

Grazie a tutte le realtà attive sul territorio che hanno contribuito alla realizzazione complessiva dell'evento: la Cooperativa Emc2 che gestisce la Scuola dell'Infanzia Micheli. Importanti contributi sono arrivati dai Circoli: Arci Tortiano, Arci Verdi di Monticelli, Arci Il Rugantino di Basilicanova, Anspi Don Lazzero di Montechiarugolo; dall’Associazione Help For Children di Parma, AIR JAM, Centro per le Famiglie Distretto Sud-Est, CPIA di Parma e da Terme di Monticelli.

Gli ingredienti per una bella giornata di festa per tutti (bambini e giovani, adulti e famiglie), all'insegna della convivialità e della fratellanza ci sono tutti: Vi aspettiamo per festeggiare insieme! "E’ una grande emozione poter festeggiare questo traguardo, non solo come parte attiva dell'Amministrazione, ma anche come utente di questi straordinari servizi, che mi sono praticamente coetanei e con i quali sono cresciuta. La ludoteca e la biblioteca del Centro Polivalente da 30 anni costituiscono il punto di riferimento educativo, culturale e sociale di tutta la nostra comunità e si sono sempre distinte per una grande attenzione e cura nei confronti di tutte le fasce d'età. Questo perché al centro non vi è mai stato il mero servizio di prestito, ma al centro vi sono sempre state le persone, tutte, le relazioni che si creano, l'idea di una cultura che è costruzione collettiva. Quindi nel tempo si sono moltiplicate le attività e i laboratori, sempre con la consueta sensibilità e capacità di farsi luogo di inclusione, interazione e, quindi, integrazione. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile ciò e lo rendono possibile ogni giorno, con professionalità e passione, operatori e volontari, perché quello del Polivalente è un piccolo grande mondo, in cui ognuno trova posto." – Laura Scalvenzi, Vicesindaco e Assessore ai Servizi Educativi.