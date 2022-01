Tribunali: Parma maglia nera in regione per la carenza di personale amministrativo

Il Tribunale di Parma è maglia nera in regione per la carenza di personale amministrativo. Tra i dati diffusi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il distretto dell'Emilia-Romagna, infatti, quello relativo ai lavoratori è centrale per la nostra città. Manca infatti oltre il 26,6 % del personale amministativo: è il dato più alto in tutte le province della nostra regione.

Il procuratore generale di Bologna, Lucia Musti ha sottolineato che "il distretto dell'Emilia-Romagna è un distretto di mafia, in quanto la Direzione distrettuale antimafia istruisce 'maxi indagini' e si celebrano cosiddetti maxi processi per la discussione dei quali abbiamo sperimentato un innovativo ed efficiente metodo di trattazione concordemente alle difese e l'approvazione della Corte"

"E' evidente - ha proseguito- che non è più una questione di presenza di mafiosi, di diffusione della mentalità, ma piuttosto di condivisione del metodo mafioso anche da parte di taluni cittadini emiliano-romagnoli, imprenditori e cosiddetti colletti bianchi, ovverosia professionisti, i quali hanno deciso che 'fare affari' con la 'ndrangheta è utile e comodo".