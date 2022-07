Maltempo: il giorno dopo la tromba d'aria si contano i danni

Il giorno dopo la tromba d'aria che si è abbattuta su Parma e provincia - che ha colpito in modo particolarmente violento la Bassa parmense - si contano i danni. Tetti scoperchiati, edifici danneggiati, alberi caduti in mezzo alla strada. I vigili del fuoco, dopo gli interventi di ieri pomeriggio hanno lavorato anche durante la notte tra luendì 4 e martedì 5 luglio, per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. A Fidenza, Busseto, Soragna e Polesine Zibello ci sono stati i danni più rilevanti, anche ad alcune abitazioni private. In provincia di Piacenza, a Besenzone - non lontano da Busseto - c'è stata anche una vittima. Il titolare di un'azienda agricola, Giorgio Minardi, è stato travolto dal muro di una stalla, crollato a causa del vento fortissimo.