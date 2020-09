Trovar casa per studiare a Parma: la “Vetrina alloggi” punto d’incontro per studenti e proprietari

Sono più che confortanti i riscontri della Vetrina alloggi, il servizio offerto da Università di Parma ed ER.GO per dare un supporto a chi cerca casa per studiare a Parma.

Dallo scorso febbraio si è registrato un incremento notevole sia degli appartamenti offerti sia delle richieste degli studenti, italiani e stranieri, come anche dei docenti. Gli appartamenti pubblicati on line nella “Vetrina” a febbraio 2020 erano 12, per un totale di 42 posti disponibili, e ai primi di settembre sono saliti a un centinaio, per 300 posti disponibili.

«Per i tanti “fuori sede” che scelgono l’Università di Parma la ricerca di un alloggio è molto importante, e poter consultare una “vetrina” costantemente aggiornata è un aiuto significativo – spiega il Rettore Paolo Andrei –. È un servizio in più che l’Ateneo offre, in collaborazione con ER.GO, con il desiderio di accogliere e di affiancare al meglio tutti i nostri studenti, e siamo contenti che sia diventato un punto di riferimento sia per chi cerca casa, sia per i proprietari».

La Vetrina alloggi, disponibile all’indirizzo web https://serviziergo.er-go.it/vetrina, permette agli studenti di consultare l’elenco delle soluzioni abitative concesse in locazione da imprese e proprietari privati di immobili sul territorio. È in costante aggiornamento, e viene quotidianamente implementata con le offerte che via via si rendono disponibili.

È il Servizio Accoglienza – Welcome Office dell’Ateneo che “gestisce” la “Vetrina”, fornendo assistenza a tutti gli studenti. In questi mesi il Servizio Accoglienza è presente con proprio personale al Welcome Point Matricole, nel sottopasso del Ponte Romano, dove oltre alle informazioni sui corsi di studio, sull’Ateneo e sulla città, gli studenti trovano assistenza e aiuto nel reperimento di un alloggio e i proprietari sono anche supportati nei rapporti con loro, in caso di necessità.

Attivo dal 1° luglio al 31 ottobre, il Welcome Point Matricole è il punto estivo di informazione e accoglienza dell’Università di Parma per tutti gli studenti, in particolare le “matricole” e le loro famiglie, realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. È un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo.

È aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13

Oltre a poter parlare con gli operatori per informazioni dirette, i visitatori possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui 91 corsi di laurea e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Ulteriori informazioni per la ricerca di un alloggio a Parma sono disponibili alla pagina “Trovare un alloggio” del sito web di Ateneo.

Per tutte le informazioni sul Welcome Point Matricole si può consultare la pagina dedicata sul sito web unipr: www.unipr.it/welcomepointmatricole