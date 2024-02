Turismo, a Parma dati positivi: +3,8% di visitatori rispetto al 2019: "Ma preoccupa il sommerso"

È stato un anno estremamente positivo per il turismo di Parma. Secondi i dati Istat, in città si è registrato un + 3,8 % rispetto al 2019, indicato dagli addetti ai lavori come l'anno di riferimento per il comparto. Si tratta di quasi 696 mila presenze (da gennaio a novembre, fra italiani e stranieri) che hanno fatto visita alla città di Parma, dove si sono fermati a dormire almeno per una notte. L'indice sale ancora se il riferimento è all'anno 2022, rispetto al quale si registra un +6,5%. In tutta la Provincia, il numero complessivo di visitatori arriva a 1milione e 378 mila, nel 2023. Rispetto al contesto del 2022, se il conteggio è a livello provinciale, si nota un aumento del 4,7% in più.

"Siamo molto soddisfatti - spiega Emio Incerti, presidente di Federalberghi Parma - ma questo dato apre una grande preoccupazione da parte di tutti noi. Ed è legata ai numeri diffusi dalla Regione. A livello regionale si contano risultati come 4,5 milioni: +6,2% sul 2022 (13.685.500) e +2,9% sul 2019 (14.132.000). Sono dati che vengono rilevati a campione e tengono fede di fattori come l’ingresso nelle autostrade o i dati forniti dalle cellule telefoniche. Dati che, però, non certificano il pernottamento effettivo delle persone. E allora, la nostra preoccupazione maggiore è che questa differenza sia spiegata dalle prenotazioni effettuate verso il mondo del sommerso. Per esempio, parliamo di appartamenti non censiti, Air B&B: rispetto ai numeri proposti dalla Regione la forbice è troppo ampia. Ad esempio, nella provincia di Parma, da gennaio a novembre, si registra un -10,8%, rispetto al il 2019. All’interno della Provincia di Parma ci sono stati dei crolli importanti: per esempio l’Appenino è stato poco frequentato. Mentre in epoca Covid era una delle mete preferite da parte di turisti e visitatori, oggi è tornata di moda la città. Il dato più preoccupante, in provincia, è quello relativo alla città di Salsomaggiore: in confronto al 2019 ha perso il 38,9%. Se invece rapportiamo l'anno appena trascorso al 2022, registriamo una perdita delll’8.6%. La città ha fatto qualcosa in più con il trend che - possiamo dire - sta tornando alla normalità e ha fatto un passo importante".