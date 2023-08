Turismo: il duomo di Parma è il secondo luogo d'interesse più apprezzato in Italia

Il Duomo di Parma è la seconda attrazione turistica più apprezzata in Italia. La piattaforma di apprendimento Preply ha condotto un'analisi al fine di scoprire quali sono le attrazioni turistiche meno apprezzate in Italia, al fine di aiutare i viaggiatori nella scelta dei luoghi d'interesse da visitare. Il Duomo di Parma ha riscosso una delle più alte percentuali di recensioni positive, ben il 97%.

Secondo la ricerca, che ha analizzato le recensioni online di più di 3mila siti d'interesse della penisola, l'attrazione turistica meno apprezzata in Italia è la Casa di Giulietta a Verona, che ha lasciato delusi il 50% dei visitatori. Nella classifica delle attrazioni che più hanno deluso i turisti troviamo il Parco divertimenti di Fiabilandia a Rimini e il Parco archeologico della Neapolis, deludenti per il 47% dei visitatori

Luoghi da visitare in Italia: il Duomo di Parma è la seconda attrazione turistica più apprezzata

Con ben 68 milioni di turisti all’anno l’Italia è uno dei paesi più visitati al mondo. Le sue bellezze naturali e artistiche, nonché la storia e l’architettura affascinano da sempre i visitatori, sia italiani che stranieri.

Un’attrazione turistica che ha riscosso molto successo tra i visitatori, ricevendo il 97,5% di recensioni positive è la Galleria Borbonica di Napoli: i turisti sono infatti rimasti affascinati dal percorso nella Napoli sotterranea e hanno apprezzato e lodato la preparazione e la cortesia del personale.

Anche il Duomo di Parma, ha ricevuto commenti positivi dal 97% dei visitatori alcuni dei quali lo hanno definito “La più bella cattedrale d’Italia”. 97% di recensioni positive anche per la Basilica di San Miniato al Monte di Firenze, la cui vista panoramica sulla città ha ammaliato i turisti da tutto il mondo.

Ottima la percentuale di recensioni positive per i monumenti della capitale: 95% di recensioni positive per il Pantheon, che ha ammaliato i visitatori in particolare per la sua architettura e la cui efficienza nella gestione è stata lodata in diverse recensioni.

Il Colosseo ha ricevuto lasciato positivamente colpiti più del 93% dei visitatori che lo hanno definito non solo un monumento da vedere ma anche è una testimonianza dell'ingegno umano, dell'abilità ingegneristica e dello spirito indomito di un impero che un tempo dominava il mondo.