"Turismo in ripresa: le presenze sono aumentate del 5%"

I turisti - con la fine del periodo più intenso del Covid-19 e con lo stop alle restrizioni - stanno riprendendo a visitare e a soggiornare a Parma. Fanno ben sperare, soprattutto per i prossimi mesi, i dati disponibili rispetto alle presenze dei turisti nella nostra città, confrontate con quelle dell'anno scorso. Anche i turisti stranieri si rivedono in città: molti sono arrivati per Cibus, altri arriveranno per il Festival Verdi.

E' l'assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa a parlarne: "I dati che abbiamo a disposizione, in continuo aggiornamento, sono quelli delle tasse di soggiorno. Abbiamo quindi l'introito e anche le presenze e gli arrivi. Con il mese di agosto ancora da aggiornare abbiamo - rispetto all'anno scorso - un incremento del 5%. E' un dato positivo: stiamo recuperando con anche la prospettiva di settembre con Cibus e Salone del Camper. L'impressione è che anche i turisti stranieri abbiano ripreso a vivere la nostra città. Puntiamo ad ottobre e al Festival Verdi, che inizierà la settimana prossima. Stanno aprendo attività nuove in centro storiche, di valore".