Turismo, Parma 'torna' al 2019, Federalberghi: "Ci aspettiamo grandi numeri"

Quasi un italiano su quattro ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata, mentre tornano vicini ai numeri del 2019 anche i viaggi all’estero. Secondo l'analisi Coldiretti/Ixè, le mete preferite restano quelle italiane per il 95% dei vacanzieri, dal mare alle città d'arte alla montagna. Ma anche le città d'arte come Parma sono state prese d'assalto da turisti stranieri e italiani, approfittando del ritorno delle temperature primaverili nel sabato di Pasqua.

Le strutture della città, scelta perché riconosciuta come capitale del cibo, sono pronte ad accogliere visitatori da ogni dove. Federalberghi si aspetta un buon numero di turisti, anche se non ci sarà il 'tutto esaurito'. Emio Incerti, presidente di Federalberghi: "Ci aspettiamo dei numeri importanti perché il turismo finalmente è ripartito. Mancano eventi particolari o di grande rilevanza, quindi le prenotazioni possono anche arrivare all’ultimo minuto anziché essere programmate. Non c'è la grande mostra, ad esempio, per la quale la gente avrebbe prenotato prima. Ma ci sono però eventi sportivi, quindi ci aspettiamo tanti turisti ma non il 'tutto esaurito' anche perché Pasqua non è mai stata la vacanza che ha avuto come meta la città di Parma. Però ci aspettiamo dei numeri importanti: c'è una buona affluenza, tanto che gli hotel sono pieni al 75%".