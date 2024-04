Turismo: torna la Cena dei Mille

Torna a Parma la Cena dei Mille, nell'ambito delle attività di promozione territoriale di Parma City of Gastronomy. La giunta comunale ha infatti approvato la convenzione con la fondazione Parma Unesco City of Gastronomy per lo svolgimento di alcune attività nel corso dell'anno 2024. Per la Cena dei Mille, che ha riscontrato un vasto successo nelle edizioni precedenti, la data scelta è quella del 10 settembre.

La data è stata approvata nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 5 aprile. Oltre alla Cena dei Mille vengono pianificate una serie di attività di promozione "cogliendo le opportunità promozionali di sistema oltre a dare continuità a progetti consolidati e di valore in termini di comunicazione del brand Parma". Oltre alla Cena dei Mille ci saranno tre eventi di promozione territoriale tra Parigi e New York e un convegno nell’ambito di Cibus24 per la valorizzazione del sistema produttivo territoriale.