Pasqua 2023: turisti in città dall'Italia e dall'estero, parmigiani in vacanza tra Francia e Spagna

Parma meta di arte e cultura, durante le vacanze di Pasqua 2023 sta riabbracciato turisti provenienti da Francia e Svizzera, Germania ma anche dall'Italia. La nostra città è tornata ai livelli pre Covid, con tante persone arrivate in città a godersi itinerari che si snodano nella natura, tra le eccellenze locali. Il lungo fine settimana ha rappresentato la data perfetta per una passeggiata in Piazza Garibaldi, il salotto della città e le varie attrazioni che offre la città ducale. Dopo gli anni di restrizioni a causa del Covid che hanno segnato il periodo recente, tornano a sorridere le attività commerciali e i ristoranti.

E i parmigiani? In molti hanno scelto Forte dei Marmi o la costa romagnola, mentre c'è chi ne ha approfittato per volare a Marrakech, in Francia o nelle isole spagnole. Una piccola percentuale ha anche optato per volare Oltreoceano: gli Stati Uniti restano la meta più battuta, anche se qualcuno si è recato anche ai Caraibi, periodo perfetto questo per quel tipo di meta. Il segnale comunque è chiaro: la gente è tornata a muoversi come prima del periodo pre Covid.