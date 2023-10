Tutor ed ecoisole: in arrivo i nuovi servizi ambientali. Per l'indifferenziata ecco 12.500 bidoncini rigidi

Nuovi servizi ambientali e programma di miglioramento del decoro urbano della città di Parma: al via il complesso di misure che il Comune di Parma ha concordato con IrenAmbiente e che si articolano su più fronti ed un’efficace attività comunicativa.

Ne hanno parlato, questa mattina, durante una conferenza stampa, il sindaco, Michele Guerra; l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Gestione dei Rifiuti, Gianluca Borghi, e l'Amministratore Delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini.

Il sindaco, Michele Guerra, ha rimarcato: “Presentiamo servizi ambientali legati al tema della pulizia e del decoro della città, tema che ha anche risvolti connessi alla sicurezza ed alla percezione stessa che si ha della città. Le misure che verranno introdotte devono però essere supportate dal senso civico dei cittadini. L’Amministrazione comunale investe molte risorse in questo ambito, ma è evidente che occorre il rispetto delle regole da parte di tutti. Presentiamo nuovi servizi che interessano il centro storico e l’Oltretorrente, e che includono anche l’intensificazione dei controlli contro gli abbandoni, la presenza di due tutor per il decoro urbano, di sei nuove ecoisole e la sostituzione dei sacchi bianchi in centro storico con appositi contenitori per l’indifferenziato. Ringrazio il Settore Ambiente del Comune e Iren Ambiente per l’importante contributo a questo progetto di miglioramento”.

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Gestione dei Rifiuti, Gianluca Borghi, ha sottolineato come le innovazioni che verranno introdotte “siano il frutto di una lavoro congiunto di Comune ed Iren Ambiente che ha richiesto mesi e che si fonda sulla osservazione quotidiana della città per elaborare soluzioni migliorative. Parma è ai primi posti in Italia per quanto concerne la raccolta differenziata con l’81 %, per migliorare serve la collaborazione di tutti, accanto alle innovazioni introdotte”.

L'amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, ha dichiarato: "Da quasi 20 anni nel Comune di Parma e? attivo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta che ha permesso di raggiungere risultati importanti per la sostenibilita? ambientale e per una cultura consapevole dello stile di vita individuale. Iren Ambiente resta come sempre a fianco della Città per supportare le iniziative della Amministrazione Comunale mettendo a disposizione il proprio know-how per il perseguimento di sempre migliori risultati, già oggi assolutamente rilevanti. La percentuale di raccolta differenziata si attesta oggi oltre l’80%, un risultato che permette alla Città di andare oltre gli obiettivi minimi stabiliti dall’Unione Europea ed eccellere a livello nazionale: i nuovi servizi che verranno introdotti miglioreranno ancora di più il decoro e la vivibilità". Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Parma, a seguito di gara pubblica a valenza europea che ha visto l’aggiudicazione a Iren Ambiente, l'Amministrazione comunale ha avviato, di concerto con Iren, una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali ed un miglioramento del decoro urbano della citta?. Gli obiettivi riguardano la sensibilizzazione di cittadini ed imprese sul tema della raccolta differenziata attraverso nuovi servizi ed il potenziamento degli attuali, il miglioramento delle condizioni di decoro cittadino, il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la possibilità di fornire elementi di flessibilità e prossimità per il sistema di raccolta porta a porta.

I nuovi servizi.

Vedono tra le azioni maggiormente incisive la sostituzione dei sacchi attualmente in uso in centro storico, per il conferimento dell’indifferenziato, con bidoncini rigidi per 12.500 utenti, a cui si aggiungono 6 ECOISOLE in più sul territorio - strutture di conferimento automatizzato dei rifiuti, a supporto del servizio di raccolta domiciliare -; 2 TUTOR del decoro cittadino dedicati ad informare le utenze non domestiche sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti e a risolvere i problemi ambientali, come i recuperi in tempi brevi dei rifiuti abbandonati. A cui si aggiunge la Taggatura dei contenitori per la raccolta differenziata già in dotazione in zona 0 (per circa 12.500 utenze).

Potenziamento dei servizi esistenti. Tra le novità, l’incremento dei servizi di igienizzazione di strade e marciapiedi, l’aumento della frequenza della vuotatura dei cestini delle aree verdi e dello spazzamento delle strade, l’introduzione della figura del Tutor del centro storico e nuovi spazzini di quartiere, a cui si aggiunte l’adeguamento del sistema di raccolta con l’introduzione di soluzioni che renderanno le raccolte domiciliari omogenee in tutta la citta?. Il cambiamento, che toccherà più da vicino le famiglie del centro storico, riguarda infatti il servizio di raccolta porta a porta e prevede la consegna di contenitori per il conferimento dei rifiuti indifferenziati che sostituiranno i sacchi bianchi attualmente in uso.

E’ inoltre previsto l’incremento del 20% dei lavaggi stradali con pulivapor, del 100 % dei lavasciuga della zona dei portici; del 25% dei lavaggi stradali pesanti, con autobotte e lancia a pressione; del 75 % degli agenti accertatori che passeranno da 4 a 7; del 20 % degli addetti alla svuotatura dei cestini che passeranno da 10 a 12; del 22% dello spazzamento combinato con in incremento da 9 a 11 del numero di squadre al giorno; del 20 % della raccolta del cartone per le utenze non domestiche, passando da 5 giorni a settimana a 6, e dell’8 % degli spazzini di quartiere che da 24 saliranno a 26.

A partire dalla settimana del 6 novembre ogni famiglia del Centro Storico riceverà la visita degli informatori (riconoscibili dalla pettorina gialla e dal tesserino) che consegneranno un contenitore rigido per la raccolta del rifiuto indifferenziato insieme a materiali informativi che ricorderanno le modalità corrette per effettuare la raccolta differenziata. Il passaggio degli informatori e le novità introdotte nei servizi di raccolta verranno annunciati anche da una lettera che tutte le utenze del centro storico riceveranno nei prossimi giorni.

Fino alla fine dell’anno si potranno utilizzare i sacchi bianchi residui in dotazione; a partire dal 1° gennaio sarà obbligatoria l’esposizione del contenitore rigido assegnato. Gli informatori distribuiranno inoltre i sacchi gialli per la raccolta di plastica e barattolame dotati di barcode e i sacchetti dell’organico. Contestualmente al passaggio degli informatori, i contenitori già in dotazione per la raccolta di organico e carta verranno dotati di un microchip: il sistema permetterà di monitorare la produzione dei rifiuti e l'andamento della raccolta differenziata. Ai fini del calcolo della Tari puntuale, va tuttavia sottolineato, che le vuotature conteggiate continueranno comunque ad essere solo quelle del rifiuto indifferenziato.

L’avvio dell’implementazione dei nuovi servizi sarà accompagnato da una campagna di comunicazione dedicata: "La differenza si vede". Dalla prossima settimana è prevista infatti la partenza di una campagna social rivolta alle utenze del Comune di Parma e dal 23 ottobre sono state programmate affissioni sui circuiti cittadini. Per informazioni e? possibile rivolgersi all’EcoSportello di Strada Santa Margherita 6/a, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet e? possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.