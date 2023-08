Tutti a scuola con lo zaino: riparte il progetto di Emporio Solidale

'Tutti a scuola con lo zaino' un'iniziativa targata Emporio Solidale che si rinnova all'alba del nuovo anno scolastico. Un grande progetto di solidarietà e di lotta allo spreco che mira a recuperare quaderni, astucci, zaini, penne e ogni tipo di materiale scolastico. La raccolta verrà effettuata dal 01 al 30 settembre 2023. "Attraverso li recupero di zaini scolastici usati e in buono stato, come pure degli astucci e di tutto li materiale scolastico ancora valido (penne, colori, quaderni...) andiamo incontro a famiglie in difficoltà economiche che non sono in grado di acquistare prodotti nuovi per i loro bambini in età scolastica, in particolare alunni che frequentano elementari e medie. Rivolgiamo li nostro appello a tutte le famiglie, alle scuole, alle associazioni e a tutto li volontariato della nostra città: recuperiamo dalle nostre case tutto li materiale scolastico ancora utilizzabile che altrimenti andrebbero gettato", dice il Presidente di Emporio Solidale, Maurizio De Vitis.

I tempi della raccolta: "Le prime due settimane di settembre sono li tempo migliore, per ricevere li materiale e distribuirlo ai nostri scolari prima dell'apertura dell'anno scolastico; noi tuttavia continueremo per l'intero mese di settembre e la prima settimana di ottobre a raccogliere e distribuire. Ci auguriamo che come lo scorso anno, la generosità dei donatori renda possibile mettere a disposizione degli scolari di Emporio tutto li materiale per portare a termine dignitosamente l'anno scolastico. lI materiale può essere consegnato direttamente presso al sede di Emporio solidale di Parma ni via Veterani dello Sport 3/a (q.re Montanara capolinea autobus nr 13) nelle giornate di lunedì dalle 15 - alle 18 - Martedì egiovedì 10 -18 e mercoledì e venerdi 10 - 15", conclude De Vitis.