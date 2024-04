Tutto pronto per il 25 aprile: allestito il palco per il concertone

Tutto pronto per il concerto del 25 aprile. Le previsioni meteo 'minacciano' il lungo calendario di iniziative in programma per la Festa della Liberazione a Parma, ma i tecnici stanno già lavorando per montare il palco. Domenica, infatti, è stata una giornata dedicata al fissaggio delle torri, poi la base sulla quale poggerà i piedi Dargen D'Amico, atteso per le 21 in piazza Garibaldi. Il rapper, cantautore e produttore, rappresentante eclettico e poetico della scena cantautorale italiana contemporanea, si esibirà in concerto. La serata è vissuta da sempre come un momento di forte partecipazione civile ed è un segnale fra i più significativi per tutta la città.