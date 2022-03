Ucraina, la Caritas di Parma organizza una raccolta fondi

La Caritas diocesana di Parma rende noto che come in altre situazioni di calamità, anche per l’emergenza Ucraina, la Cei ha dato mandato alla Caritas italiana (in rete con Caritas internationalis e Caritas Europa) di essere punto di riferimento e di coordinare – all’interno delle comunità ecclesiali – le iniziative a sostegno della popolazione, sapendo che le Caritas diocesane – a loro volta – sono collegate e in rete con altre realtà, anche istituzionali, del territorio.

In particolare, ad oggi (la situazione è sempre in evoluzione), si ribadisce che: non si organizzano raccolte di generi alimentari, indumenti e farmaci: dal monitoraggio costante dei bisogni e dal confronto con le Caritas locali dell’Ucraina emerge, ad oggi, l’impossibilità di reperire siti di stoccaggio, né vi sono le necessarie condizioni igienico-sanitarie. D’altra parte sia le Caritas in Ucraina che le Caritas confinanti riescono a fronteggiare l’emergenza con le disponibilità in loco e chiedono l’invio di fondi per organizzare al meglio gli aiuti.

– Anche l’invio di operatori e volontari, al momento non è richiesto, ma si raccolgono fin da ora le disponibilità.

– L’impegno che ci è chiesto di promuovere, al momento, riguarda la raccolta fondi (vedi l’apertura della sottoscrizione) e l’attivazione delle accoglienze sul territorio.

– Per quanto riguarda l’accoglienza, da parte delle parrocchie e degli enti ecclesiastici o anche di privati che si rivolgono alle nostre comunità, si chiede di fare riferimento a Caritas diocesana, per segnalare eventuali disponibilità di alloggio e per condividere un possibile percorso di ospitalità. Sarà poi Caritas diocesana a portare nei vari tavoli che si stanno formando le disponibilità o le richieste che arrivano.

– Sarà premura di Caritas diocesana comunicare in tempi brevi i necessari aggiornamenti.

"A breve - si legge nel comunicato - dovrebbe esserci anche comunicato il numero di un call center, attivato da Caritas Spes Ucraina, che potremo diffondere anche tra i cittadini ucraini. Siamo consapevoli che questa situazione ha innescato una positiva e bella ondata di solidarietà, che non vogliamo mortificare, ma che dobbiamo aiutarci ad orientare ed educare".

«All’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la pre- ghiera e il digiuno» – mercoledì 9, nella Basilica minore della Steccata a partire dalle 20.45, la diocesi organizza una veglia per la pace presieduta dal vescovo Solmi. Dopo un momento di preghiera aperto a tutti, si percorreranno le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Si ricorda che nei venerdì di Quaresima, dalle 13 alle 14, sarà possibile, partecipando all’adorazione eucaristica in Duomo, contribuire alla sottoscrizione aper- ta dalla Caritas a favore dell’Ucraina per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale nel Paese così duramente provato, donando il cor- rispettivo del proprio pasto. La preghiera diventa cultura di pace e gesto concreto di solidarietà. Per donazioni: Causale “Popolazione ucraina” - Caritas diocesana parmense - Emergenze, codice Iban IT 88 G 06230 12700 000037249796.