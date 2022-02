Ucraina, Parma scende in piazza per dire no alla guerra

Le proteste pacifiste e contro Putin si stanno moltiplicando in numerose città d'Italia. Arrivano anche da Parma attestati di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Sabato 26 febbraio, a partire dalle 10:30, si è radunata in Piazza della Pace una folla con l'intento di manifestare la loro disapprovazione nei confronti della decisione della Russia di invadere l'Ucraina. Il presidio 'Curiamo la vita, disarmiamo il mondo' è stato organizzato dalla Casa della Pace. "Abbandoniamo antistorici, costosissimi e pericolosissimi schemi di blocchi militari contrapposti, rinunciamo all’imponente programma di riarmo che pure il governo italiano si è dato, prendiamo con forza la strada della costruzione della pace e della cooperazione, unica via per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: il cambiamento climatico, la transizione ecologica, le diseguaglianze economiche e sociali, l’Agenda 2030, le migrazioni forzate - si legge nel manifesto diffuso -". Circa duecento manifestanti hanno esposto bandiere arcobaleno con l'enorme scritta 'Pace' unite al tricolore. 'Giù le armi', è l'appello dei manifestanti.