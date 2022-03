Ucraina: la Croce Rossa di Parma avvia una raccolta di farmaci

Sono giorni di grande apprensione per l’emergenza umanitaria in corso in Ucraina, Croce Rossa Italiana lavora senza sosta in stretta collaborazione con tutto il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per dare una risposta univoca e coordinata. Alla luce delle necessità espresse dalle Società Nazionali in prima linea ed in linea con le indicazioni ricevuta dal Comitato Nazionale Cri, Cri Parma ha avviato una raccolta specifica di farmaci necessari a fornire le cure mediche alle tante persone in fuga. La raccolta viene avviata in stretta collaborazione con alcune farmacie della nostra città per garantire una risposta efficace ed un corretto trattamento dei farmaci necessari.

Già a partire da oggi nelle farmacie della città che espongono la locandina realizzata dal Comitato di Parma sarà possibile acquistare uno o più farmaci (oltre ad altro materiale reperibile in farmacia) tra quelli indicati nella locandina e lasciarli negli appositi contenitori presenti. I volontari di Croce Rossa Parma si occuperanno della raccolta e consegna dei farmaci raccolti. Tutte le farmacie possono aderire al progetto contattando il Comitato di Parma all’indirizzo email dedicato emergenzaucraina@criparma.it o tramite il numero verde 800 50 50 52.

Dalla fine di febbraio, con l’intensificarsi delle ostilità, sono aumentati i bisogni della popolazione. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, in cerca di ripari più sicuri, e oltre due milioni sono fuggite nei Paesi vicini, soprattutto in Polonia, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bielorussia. Una situazione disperata che ha imposto una risposta umanitaria congiunta e tempestiva di tutto il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Fin da subito migliaia di volontari e operatori in tutto il mondo si sono attivati per supportare le persone maggiormente colpite.

A livello cittadino, il Comitato di Parma ha immediatamente attivato la Sala Operativa Locale di emergenza per poter dare risposta alle tante telefonate che hanno fin da subito coinvolto il nostro centralino. Da qualche giorno è inoltre attivo il numero verde gratuito 800 50 50 52, a cui rispondono i nostri operatori tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Grazie a questo numero è possibile ottenere informazioni sull’emergenza in corso e sulle iniziative intraprese dal Comitato, riportate anche nel nostro sito internet ufficiale parma.cri.it nella sezione dedicata. È inoltre possibile contattare CRI Parma all’email dedicata emergenzaucraina@criparma.it.

“Fin dalle prime fasi dell’emergenza in Ucraina il nostro Comitato, così come tutte le sedi CRI italiane, ha lavorato in stretta collaborazione con il Comitato Nazionale, fornendo la propria disponibilità per qualsiasi necessità”, dichiara il Presidente CRI Parma Giuseppe Zammarchi, “l’apertura della Sala Operativa Locale è stato solo il primo passo, siamo in costante contatto con tutti i referenti Regionali e Nazionali per garantire la miglior risposta possibile. Come Comitato siamo pronti in ogni momento a fornire mezzi e materiale, oltre ad aver già pre-allertato i nostri volontari per eventuali missioni umanitarie”.

A livello nazionale, Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei Paesi vicini. Fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina sia dei profughi che cercano asilo oltre confine.

I primi aiuti concreti sono già arrivati: un primo convoglio composto da 4 tir e 2 veicoli leggeri è partito da Avezzano per consegnare ai colleghi della consorella ucraina a Chernivtsi derrate alimentari, coperte e trauma kit (farmaci generici, farmaci chirurgici, post-traumatici e per il trattamento di malattie non trasmissibili). Pochi giorni dopo un secondo carico di aiuti umanitari con due operatori ha lasciato Roma per portare medicine e materiali logistici e sanitari richiesti dalla Croce Rossa ucraina.

Non solo. Insieme al Dipartimento di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ha portato 200 tende da campo, capaci di ospitare mille persone a Prochowice, in Polonia, punto di raccolta degli aiuti umanitari individuato dal meccanismo europeo.

Il lavoro di Croce Rossa Italiana non si ferma qui, sono infatti in preparazione altri convogli con aiuti umanitari.

Per avere più informazioni su come Croce Rossa Italiana sta affrontando la situazione, è disponibile il sito internet https://cri.it/emergenzaucraina costantemente aggiornato dal Comitato Nazionale CRI.

Per donare tramite BONIFICO si possono utilizzare i seguenti dati

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA