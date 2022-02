Ufficiale: anche a Parma via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio

Ora è ufficiale: dopo giorni di polemiche e discussioni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la tanto attesa ordinanza che ufficializza come le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie da venerdì 11 febbraio, mentre dal 31 marzo potranno essere tolte anche al chiuso. Il testo del provvedimento prevede che «fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private». Le disposizioni si applicano a tutte le regioni italiane a prescindere dai colori assegnati in base all'andamento dell'epidemia (e quindi anche a Parma e a tutta l'Emilia Romagna). Stop alle mascherine all'aperto, dunque, anche se sarà obbligatorio averle con sé e dovranno essere utilizzate in caso di assembramento.