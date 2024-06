Ultimo appuntamento con Musica alle Terme 2024

Domenica 16 giugno alle ore 17 torna, con il suo ultimo appuntamento, la rassegna “Musica alle Terme – I Concerti dell’Accademia”, realizzata dalla Fondazione I Musici di Parma e giunta quest’anno alla 14aedizione.

Protagonisti del concerto al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme saranno gli allievi del corso annuale di Flauto dell’Accademia della Fondazione IMusici di Parma, molti dei quali già vincitori di importanti concorsi e di audizioni per rinomate orchestre del panorama musicale italiano come l’Arena di Verona, la Sinfonica di Palermo, l’Accademia della Scala e l’Orchestra di Padova e del Veneto, per citarne alcune. Al pianoforte Marco Regazzi.

I giovani talenti saranno guidati dal M° Marco Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano, musicista straordinario che negli anni ha suonato sotto la direzione dei maggiori direttori mondiali, tra i quali, solo per citarne alcuni, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Daniel Baremboim, Zubin Metha.

Quello di domenica 16 giugno sarà l’ultimo dei quattroappuntamenti che hanno costituito il cartellone della rassegna 2024, il secondo specificatamente dedicatoalla musica da camera – Chamber Music – e porterà in scena un ricco programma che spazierà dalle musiche diFranz Schubert, Georg Philip Telemann, Franz Doppler e Carl Reinecke.

Ancora una volta “Musica alle Terme – I Concerti dell’Accademia offre al pubblico un percorso musicale alla scoperta di melodie, storie e aneddoti curiosi, grazie alle preziose narrazioni che introducono i singoli appuntamenti. Domenica 16 giugno l’introduzione alconcerto, sarà affidata al M° Marco Zoni.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili