Un 1° maggio nel segno dell'Europa

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”: è il messaggio scelto da CGIL, CISL e UIL per celebrare, anche quest’anno, il Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Nel segno dell'EUROPA sarà anche la manifestazione di Parma, con una novità: quest'anno i sindacati confederali hanno voluto convogliare in un unico appuntamento mattutino nella città capoluogo tutti i territori della provincia.



Il Programma

Ore 9.30: concentramento di lavoratori e cittadini a Barriera d'Azeglio.

Ore 10.00: corteo con il corpo bandistico "G. Verdi". Deposizione corone al Monumento al Partigiano e alla lapide ai Caduti

Ore 11.00: in piazza Garibaldi, saluti del Sindaco di Parma Michele Guerra. A seguire TALK in piazza: Lisa Gattini (segr. gen. CGIL Parma), Giorgio Graziani (segr. naz. CISL) e Mariolina Tarasconi (coord. prov. UIL ER sede di Parma) dialogano con la giornalista Giovanna Pavesi.



Sarà il Friuli Venezia Giulia, terra di confine, a ospitare la manifestazione nazionale, dedicata all’Europa, che si svolgerà, a partire dalle ore 10, in piazza della Repubblica a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Dopo gli interventi dei delegati delle tre Organizzazioni, i Segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri, concluderanno i comizi, parlando dal palco dalle 12 alle 13. Nel pomeriggio, infine, avrà luogo il tradizionale Concertone che, per la prima volta, non potrà svolgersi in Piazza San Giovanni, a causa dei lavori programmati per il Giubileo, e che, perciò, si trasferirà al Circo Massimo, dove la famosa kermesse canora vedrà protagonisti, come sempre, cantanti di fama nazionale e internazionale e un foltissimo pubblico soprattutto di giovani.