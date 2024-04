Un corso al femminile per superare la disparità digitale di genere

Una preziosa opportunità, rivolta alle donne, per superare la “disparità digitale di genere”. Questo l’obiettivo del corso di alfabetizzazione informatica ad accesso gratuito iniziato nella mattinata di venerdì 19 aprile negli spazi del Centro Giovani Air Jam di Monticelli Terme promosso da Pedemontana sociale, l’azienda del welfare dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense che ha aderito al progetto “Superare il Digital Divide: competenze di accesso” di Centoform, primario ente di formazione di livello europeo accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.Un corso analogo a quello iniziato lo scorso 25 marzo a Collecchio per contrastare una disparità che, stando al Global Gender Gap Report 2023, vede l’Italia è al 79esimo posto su 146 Paesi presi ad esame e al 21esimo in Europa.

Il percorso formativo, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), prevede 40 ore di lezione, un minimo di otto partecipanti ed è rivolto a persone individuate dai servizi territoriali, in questo caso donne residenti nell’area di Montechiarugolo e Traversetolo, che necessitano di acquisire conoscenze digitali nell’ottica di rafforzare le proprie competenze per avere maggiori possibilità di trovare un’occupazione, per esempio imparando a utilizzare gli strumenti di videoscrittura e i fogli di calcolo elettronici, la gestione dei file, i browser per navigare in internet e la posta elettronica. Non solo: durante le lezioni si parlerà anche di impostazioni, periferiche hardware, sicurezza e protezione dei dati. E al termine del percorso verrà, inoltre, rilasciato un attestato di frequenza.

«La proposta dell’ente di formazione è stata subito accolta, pensando in particolare al genere femminile – spiega Laura Cannarsa, coordinatrice delle Aree tecniche di Pedemontana sociale –. Tanti servizi al cittadino necessitano di conoscenze informatiche e abbiamo quindi deciso di favorire quelle donne che difficilmente avrebbero ricevuto l’informazione di corsi gratuiti e specifici per migliorare le proprie competenze digitali. I corsi sono stati organizzati in spazi facilmente raggiungibili e non lontani dai centri abitati, per agevolare il più possibile quegli spostamenti che possono rappresentare un ostacolo per le donne non autonome».

«La nostra attività è finalizzata a dare risposte a necessità reali e concrete, attraverso percorsi formativi finalizzati all’inclusione e all’integrazione – afferma Alberto Gulinelli, responsabile progettazione e socio di Centoform –. Percorsi rivolti agli adulti che partono proprio dalle esigenze del territorio. Il nostro lavoro ha un senso solo se si innesta in una rete ed è in grado di dare un servizio alle comunità, ed è per questo che il rapporto con le istituzioni locali è fondamentale».